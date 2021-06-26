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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Depremde dengesini kaybedip yere düşen Elif nine kolunu kırdı

Depremde dengesini kaybedip yere düşen Elif nine kolunu kırdı

Evden görüntü

Su Hastane Deprem Akalan Gesi 

-Elif Kaynaktan görüntü
-röportaj

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da depreme yakalanan 92 yaşındaki Elif Kaynak o anda dengesini kaybedip düşmesiyle kolunu kırdı. Bingöl'ün Kiğı ilçesinde dün saat 21.28'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı 5 köy etkilendi. En çok hasar ise Kuşbayırı köyünde meydana geldi. 80 haneli 250 nüfuslu köyde çoğu kerpiç olan evler küçüklü büyüklü hasar gördü. O köyde yaşayan 92 yaşındaki 4 çocuk annesi Elif Kaynak ise depreme abdest almaya giderken yakalandı, düşerek kolunu kırdı.Sağlık ekipleri tarafından Fırat Üniversitesine kaldırılan Kaynak, yapılan tedavisinin ardından tekrar köyüne getirildi.
Su içtikten sonra abdest almak için kalktığını ifade eden Elif Kaynak,”Gidip su içeyim ve namaz kılmak için ayağa kalktım deprem oldu. Daha sonra yere düştüm. Benim kolum kırılmış.Beni Karakoçan’da hastaneye götürdüler.Oradan da Elazığ’a gittim. Kolum platin vardı ona bir şey olmamış ama kolum kırılmış”dedi.
(EB-HİV-
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