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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Deprem yardımlarını satmaya kalkan şahıs tutuklandı

- Deprem yardımlarını satmaya kalkan şahıs tutuklandı

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( İZMİR ) İZMİR

Depremzede Deprem Deprem Bölgesi Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- İzmir'de depremzedelere yapılan gıda ürünleri yardımını defalarca sıraya girerek aldığı ve büfesinde sattığı tespit edilen Yavuz Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddiaya göre deprem bölgesinde, dışarıda kalan vatandaşlara yönelik yapılan erzak yardımından defalarca sıraya girerek yararlanan Yavuz Ş. isimli kişi, ürünleri kendisine ait büfede satışa sundu. Bir vatandaş ise bunu fark ederek olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Dağıtılan ürünleri kendisine ait büfede sattığını gören vatandaş durumu da polis ekiplerine ihbar etti. Sosyal medyada yayınlandı, emniyet çalışma başlattı Sosyal medyada bu görüntülerin yayınlanmasının ardından emniyet birimleri olayla ilgili Yavuz Ş.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HG-ÖA-NT-Y)
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