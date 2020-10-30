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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Deprem Söke’de küçük çapta hasarlar oluşturdu

Deprem Söke’de küçük çapta hasarlar oluşturdu

Yeldegirmeni sokak gocuk

Mahsur Kaldı Deprem 

-Parktan insan görüntüleri

( AYDIN ) AYDIN

- Merkez üssü Ege Denizi olarak açıklanan ve artçılarının devam ettiği belirtilen deprem Aydın’ın Söke ilçesinde küçük çapta maddi hasarlara sebep oldu. Konak Mahallesi Yeldeğirmeni Sokak’ta göçük meydana geldi. Yolda oluşan kayma bir apartmanın alt kısmında boşluk oluşturdu. Emniyet ekipleri Yel Değirmeni sokakta önlem alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekipleri göçüğün meydana geldiği noktaya müdahale etti. Söke Belediyesi Fen İşleri ve İmar İşleri Müdürlüğü ekipleri ise sokakta bulunan evlerde incelemeler yaptı. “Evlerde küçük çapta çatlaklar oluştu” Edinilen bilgiye göre; Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan bir evin duvarında çatlak meydana geldi. Deprem anında dört kişinin asansörde mahsur kaldığı yapılan çalışmayla kurtarıldıkları belirtildi. Tuzburgazı Mahallesi’nde de birkaç evde küçük çapta duvar çatlaklarının oluştuğu öğrenildi. Deprem sonrasında yaşanan korku ve panikle herkes sokaklara döküldü. Sokaklarda bekleyen özellikle çocuklu aileler ilçe merkezinde bulunan park ve yeşil alanlara koştu.
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