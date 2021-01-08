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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Deprem simülasyon tırında vatandaşlara eğitim verildi

Deprem simülasyon tırında vatandaşlara eğitim verildi

AFAD tırı detaylar

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-Vatandaşlar eğitime geçerken detay
-AFAD yetkilisi vatandaşlara bilgi verirken detay
-Simülasyon tırına katılanlar bilgilendirilirken detay
-AFAD yetkilisi bilgilendirme yaparken detay
-Katılımcılar detay
-Simülasyon tırında deprem anı detaylar
-Katılımcıların yere çökmesi detay
-Katılımcılar simülasyon tırından çıkarken detay
-AFAD tırı detay

( HATAY )- AFAD’ın deprem simülasyon tırı vatandaşlara deprem anını yaşattı HATAY

- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) deprem simülasyon tırında Hatay’da vatandaşlara deprem anında ne yapılması gerektiğinin eğitimi verildi.
Türkiye'de yaşanmış şiddetli depremlerin canlandırıldığı simülasyon tırında, vatandaşlar deprem konusunda teorik ve pratik eğitim aldı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 2021 yılının ‘Türkiye afet eğitim yılı’ olarak belirlenmesinin ardından afetler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için deprem simülasyon tırı Hatay’a geldi.Antakya’da Vali Ürgen Alanı'nda bulunan deprem simülasyon tırında vatandaşlara ilk olarak deprem eğitimi verildi.
Ardından Türkiye'de yaşanmış şiddetli depremlerin sarsıntıları katılan vatandaşlara simülasyon tırında yaşatılarak deprem esnasında yapılması gerekenler anlatıldı.AFAD deprem simülasyon tırı Hatay’ın farklı ilçelerinde de deprem simülasyon eğitimi vermeye devam edecek.
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