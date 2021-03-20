Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Deprem riskli bina yıkılıyor

Deprem riskli bina yıkılıyor

Binanın yıkılmasından görüntü

Deprem Tatbikat Deprem Tatbikat 

-Ykımı yapılan binada geçtiğimiz günlerde yapılan deprem tatbikatından görüntü
-Genel ve detay

( DÜZCE ) -Deprem riskli bina yıkılıyor DÜZCE

- Düzce’de 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’da iki büyük deprem geçiren risk oluşturduğu tespit edilen binanın yıkımı sürüyor. Düzce’de bu güne kadar riskli 22 bina yıkıldı. 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yılında yaşanan iki büyük depremde resmi rakamlara göre 15 binden fazla ev yıkılmış veya ağır hasar almıştı. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların tamamına yakını yıkılırken çeşitli nedenlerle yıkımı yapılamayan binalar ise çıkartılan yeni imar yönetmelikleriyle yıkımına devam ediliyor. Bu kapsamda 1999 yılından beri Düzce kent merkezinde bulunan ve risk oluşturan 5 katlı binanın yıkımı yapılıyor. 5 katlı binada geçtiğimiz günlerde de deprem tatbikatı gerçekleştirilmişti. (SA-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement