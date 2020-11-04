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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Deprem paniği güvenlik kameralarına yansıdı

Deprem paniği güvenlik kameralarına yansıdı

deprem anları

( İZMİR )- Trafikteyken depreme yakalanan bazı sürücülerin araçlarını bırakıp uzaklaştığı görülüyor İZMİR

Alışveriş Deprem Akalan Kaçış Deprem Anı 


- İzmir'de 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem anında yaşanan panik, şehrin farklı noktalarında yer alan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin şiddetini gözler önüne seren görüntülerde, Alsancak Ali Çetinkaya ve Cumhuriyet bulvarları, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Karşıyaka İskele ile Bornova Küçükpark çevresinde yakalanan vatandaşların panik anları yer aldı. Görüntülerde, vatandaşların yaşadığı korku ve depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının araçlarını terk ettiği yer alıyor. Eesnafın yanı sıra yürüyüş ve alışveriş yapan, yemek yiyen vatandaşların deprem anında oluşan sarsıntıyla hızla iş yerlerinden kaçışması yer aldı. Depreme trafikte yakalanan sürücülerden bazılarının ise panikle araçlarını terk ettiği kayıtlarda görüldü.
(HG-ÖA)
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