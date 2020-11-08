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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı

Deprem nedeniyle taşınma ücretleri rayice bağlandı

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( İZMİR )- Vali Köşger'den nakliye ücretleri açıklaması İZMİR

Sosyal Medya Depremzede Deprem 


- İzmir'de meydana gelen deprem sebebiyle evlerinde hasar oluşan ve taşınmak isteyen vatandaşların nakliye ücretleri rayice bağlandı. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası, deprem nedeniyle evlerinde hasar oluşan vatandaşların taşınmak için tutacakları nakliye işlemleri ücretlerini rayice bağladı. Karara göre depremde hasar görmüş 1+1 daireler için taşıma ücreti bin 200 lira, 2+1 daireler için bin 500 lira ve 3+1 daireler için 2 bin lira olarak belirlendi. Daireler için asansör kurulumu ile bir dairenin boşaltılması 350 lira, asansör ile bir dairenin kısmi boşaltılması 175 liraya sabitlendi. Vali Köşger'den açıklama Öte yandan kararla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Tam bir birlik ve dayanışma ruhuyla depremzede hemşehrilerimizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. İzmir Esnaf odamız aldığı kararla deprem boyunca taşınma ücretlerini hem normalin altında bir rayice bağladı hem de gözetim altında saatlik taşınmaları yarı fiyata indirdi" açıklamasında bulundu.
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