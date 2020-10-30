Deprem Kuşadası’nda şiddetli hissedildi...O anlar kamerada

-Kırılan cam ve yıkılan duvar

-Güvenlik kamera görüntüsü



( AYDIN ) AYDIN



- Ege Denizi Kuşadası Körfezi’nde meydana gelen deprem Kuşadası'nda şiddetli hissedilirken, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. 6.6 şiddetindeki depremin ardından Kuşadalılar sokağa döküldü. Kuşadası Kaymakamlığı, belediye ve polis deprem sonrası araştırma başlattı. Kuşadası'nda deprem nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin camları kırıldı. Şiddetli şekilde hissedilen depremin etkisi güvenlik kameralarına yansıdı.



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