Deprem felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı...Panikle kaçış anları kamerada



- İzmir'de deprem anında yaşanan panik anları, sarsıntı ile birlikte kaçışan insanlar kentin farklı noktalarında iş yeri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.30 Ekim'de merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından o anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntülerde, Karşıyaka Çarşı'da depreme yakalanan vatandaşlar önce duraksayıp ne olduğunu anlamaya çalışıyor, sarsıntı şiddetini artırmaya başlayınca kaçışmaya başlıyor. Bazı vatandaşların hemen telefonlarına sarıldığı görülüyor. Diğer görüntüler ise Güzelyalı'da kaydedildi. Burada da depremi hisseden onlarca kişinin daha güvenli açık alanlara koşmaları kameralara yansıdı. Bir çantacı dükkanı da depremde yerle bir oldu. Sarsıntı ile birlikte tavanı çöken iş yerinde büyük korku yaşandı. Ortalığı toz bulutu sararken, çantalar sokağa savruldu. Diğer bir çarpıcı görüntü de baba ve kızının yaşadıklarıydı. Bir iş hanından depreme yakalan baba, panikle kızını alıp oradan ayrıldığı anlar kameralar tarafından kaydedildi.



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