Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Deprem bölgesine yardımlar çığ gibi büyüyor

Deprem bölgesine yardımlar çığ gibi büyüyor

- Yardım getiren vatandaşlardan detaylar

Bebek Deprem Yardım Kampanyası Gesi Irak 

-- Yardım malzemelerinin kolilenmesi
-- Genel ve detaylar

( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ

- Lüleburgaz'da İzmir’deki depremin yaralarını sarabilmek için başlatılan yardım kampanyasına destek büyük oldu. Kentin dört bir yanından ihtiyaç malzemelerini bırakan vatandaşlar “Yanındayız İzmir” mesajı verdi. İzmir’de 85 kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına ve evsiz kalmasına yol açan 6.6’lık depremin ardından Lüleburgaz Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasına vatandaşların desteği çığ gibi büyüdü. Dün başlatılan kampanyaya yoğun katılım olurken vatandaşlar gün boyu yardım paketlerini ulaştırdı. Yarın gece İzmir'de Aralarında bebek bezi, ped, maske, dezenfektan, kullanılmamış uyku tulumu ve battaniyenin yer aldığı ihtiyaç malzemeleri Salı gecesi İzmir’e gönderilecek. (TEG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı