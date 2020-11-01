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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Deprem bölgesi Elazığ’dan İzmir’e yardım sürüyor

Deprem bölgesi Elazığ’dan İzmir’e yardım sürüyor

Tırdan detay

Depremzede Deprem Yardım Malzemesi Geçmiş Olsun İnsani Yardım 

-ekiplerden detay
-tırın yola çıkması
-röp.

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Deprem bölgesi Elazığ’dan aynı kaderi yaşayan İzmir’e valilik ve belediye tarafından gönderilen 2 tır yardımın ardından 9 kişilik Kızılay ekibiyle birlikte 1 tır yardım daha gönderildi.24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 20 binden fazla konut ağır hasar görmüştü. Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği Elazığ, 6.6 büyüklüğünde deprem ile aynı kaderi yaşayan İzmir’i yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda valilik ve belediye tarafından 2 tır yardım ve kurtarma ekipleri sevk edilmesinden sonra Türk Kızılayı Elazığ Şubesi de yorgan, battaniye, çocuk bezi, kıyafet, gıda kolileri olmak üzere 1 tır dolusu yardım hazırladı. Yardım tırı, Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ile birlikte 9 kişilik ekiple yola çıktı.İzmir’de yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremden sonra Türk Kızılay Genel Merkezi’nin olay yerine intikal ettiğini belirten Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, “Dün itibariyle genel merkezle istişare yaptık. Bugün Elazığ Kızılay Şubesi olarak İzmir’e insani yardım malzemesi götürmek oradaki depremzedelere yardımcı olmak, çalışmalara katılmak üzere İzmir’e hareket edeceğiz. 24 Ocak’ta bunu yaşayan bir şehir olarak o acıyı yaşayanlardan, çalışmalara katılan ekiplerden birisiyiz. Dün yaşadığımızı bugün İzmir yaşıyor. Oradaki insanlarımıza bir nebze olsa faydamız dokunması adına gönüllerimizle birlikte oradaki çalışmalara katılacağız. İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz. Tüm İzmirlilere çok geçmiş olsun” dedi.

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