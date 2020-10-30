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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Deprem bölgesi Elazığ’dan İzmir’e yardım

Deprem bölgesi Elazığ’dan İzmir’e yardım

-gıdaların kolilenmesi

Deprem Kader Gesi Deprem Bölgesi Irak 

--ekipleri çalışması
--kolilerin tıra yüklenmesi
--tırdan detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- 24 Ocak da 6.8’lik depremle sarsılan ve yaraları sarılmaya devam eden Elazığ’dan depremin vurduğu İzmir’e 1 tır yardım gönderildi. 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti ve 20 binden fazla konut ağır hasar gördü. Depremin yaralarının sarılmaya devam ettiği Elazığ, 6.6 büyüklüğünde deprem ile aynı kaderi yaşayan İzmir’i yalnız bırakmadı. Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatlarıyla Elazığ Belediyesi Hayır Çarşısında hazırlıklar yapıldı. Ekipler hummalı bir çalışma yürüterek yorgan, battaniye, çocuk bezi, kıyafet, gıda kolileri, maske ve dezenfektanları tıra yükledi. 1 tır dolusu yardım deprem bölgesi İzmir’e doğru yola çıktı.
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