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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir’e 3 tır yardım daha

Deprem bölgesi Elazığ'dan İzmir’e 3 tır yardım daha

-kolilerin doldurulması

Deprem Kader Gesi Deprem Bölgesi 

--paketlemesi
--yüklenmesi
--tırın yola çıkması

( ELAZIĞ ) - ELAZIĞ

- Deprem bölgesi Elazığ’dan aynı kaderi yaşayan İzmir’e 3 tır yardım daha gönderildi. İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ülke yaraların sarılması için seferber oldu. En büyük desteklerden biri ise 24 Ocakta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem ile aynı kaderi yaşayan Elazığ’dan oldu. Bu kapsamda depremin olduğu andan itibaren valilik koordinasyonunda İzmir'e 2 adet arama kurtarma aracı, 8 adet arama kurtarma teknisyeni, 3 inşaat mühendisi, 3 inşaat teknikeri olmak üzere 9 personel ve 1 yardım tırı gönderildi. Belediye tarafından da 1 tır yardım gönderildi. Vali Erkaya Yırık’ın talimatıyla 3 yardım tırı daha hazırlandı. Ekiplerin yoğun gayret içerisinde bir çalışma yürüterek çocuk bezinden, gıda ve battaniyeye kadar yaşam malzemelerinin bulunduğu koliler tıra yüklendi. 3 tır dolusu yardım deprem bölgesi İzmir’e gitmek üzere yola çıktı. Elazığ'dan bölgeye her türlü desteğin verilmeye devam edeceği aktarıldı. (CK-HİV-Y)
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