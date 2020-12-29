-Ekiplerin köy halkını ziyaret etmesinden detay

-Konteyner ve hanelerden detay

-Sırasıyla köy muhtarı, köy sakini ve psd koordinatöründen rop.

-Genel ve Detay



( ELAZIĞ ) - Deprem bölgesi Elazığ'da ailelere " Psikososyal Destek " ELAZIĞ



- Elazığ'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından valilik koordinesinde psikososyal destek ekipleri çalışmalara başladı.

Elazığ'da önceki gün meydana gelen ve merkez üssü Kavaktepe olan 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sahada hasar tespit çalışmaları sürürken, psikososyal destek ekipleri de çalışmalarına başladı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda Elazığ İl Müdürlüğü bünyesinde sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, sosyolog ve psikologlardan oluşan psikososyal destek ekipleri (PSD), Kavaktepe köyündeki depremzedeleri ziyaret etti. Burada vatandaşları evlerinde ve kaldıkları alanlarda tek tek gezerek psikolojik destek sağlayan uzman ekipler, onların deprem kaygılarını geride bırakma konularında hem bilgilendirdi hem de bir travma daha yaşamamaları konularında onlara destek eğitimi verdi. Depremin ardından bölgede yaşan vatandaşlara yönelik psikolojik ilk yardım ve psikoeğitim hizmeti verdiklerini aktaran Psikososyal Destek Saha Koordinatörü Cemre Şeyma Kapu, " İlimizde 24 Ocak tarihinde meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgede başladığımız psikososyal destek hizmetlerine bu gün itibariyle devam ediyoruz. Kavaktepe merkez üssü yaşadığımız 5.3 şiddetindeki depremin ardından İl Müdür Yardımcımız Selahattin Bozkurt refakatinde bölgeye gelerek saha taraması yaptık. Saha taramasının vatandaşlarımızla ilk temasımızı sağladık. Bunun üzerine yaptığımız saha taraması sonucuna istinaden 5 arkadaşımızdan oluşan bir psikososyal destek öncü ekibi oluşturduk. Ekibin içerinde psikolog, psikolojik danışman , sosyal çalışmacı gibi ruh sağlığı uzmanlarından oluşan arkadaşımız şuan buradalar. Hem hane ziyaretleri yaparak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını belirleyerek ilgili hizmet grubuna yönlendirmelerini gerçekleştiriyorlar, Hem de depremden kaynaklı korku, anksiyete ve uyuyamama gibi bir takım anormal duruma karşı verilen normal tepkileri üzerinde çalışarak psikolojik ilk yardım ve psikoeğitim hizmeti sunmaya devam ediyorlar. Şuan bölgede tespit ettiğimiz evi hasar alan ve konteynere geçen bazı vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımızla birebir görüşme sağlayarak ihtiyaçlarının tespit ediyoruz. Onların durumlarını çözümleyebileceğimiz noktada ilgili hizmet gruplarına yönlendirmek için ihtiyaçlarını belirliyoruz. Depremden dolayı oluşan korku durumlarını normalleştirmek için psikolojik ilk yardım uygulamasını yapıyoruz”dedi.

Evi hasar gören vatandaşların konteynerle yerleştirme çalışmamalarının koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü aktaran Kavaktepe Köyü Muhtarı Talan Öngören “ Uzman arkadaşlar depremden dolayı yaşanan olumsuz durumu gidermek için psikolojik desteklerini sundular. Köyümüzde depremin olduğu günden itibaren konteynerler geldi. Vatandaşlarımızı konteynerlere yerleştirdik. Herhangi bir sıkıntımız kalmamıştır” ifadelerini kullandı. Depremin meydana geldiği dakikadan itibaren devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduklarını ifade eden köy sakinlerinden Hamdin Uçar da “ Şuan köyümüzde bir eksikliğimiz yoktur. Allah devletimizden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Bütün kurumlarıyla yanımızda olup yardımcı oldular. Uzmanlar kapı kapı dolaşıp bize yardımcı oluyorlar ”diye konuştu.

(HK-HİV-



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