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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Depodan sızan benzin alev aldı, motosiklet demir yığınına döndü

Depodan sızan benzin alev aldı, motosiklet demir yığınına döndü

yanan motosiklet

Benzin Yangına Müdahale 

-motosikletin yanmasını izleyen sahibi ve arkadaşı
-olay yerine gelen itfaiye
-yangına müdahale
-söndürmeleri
-motosikletin yanmış hali

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da üzerinde iki kişinin bulunduğu motosiklet alev alarak küle döndü. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi yolunda yaşandı. İddiaya göre M.A. isimli şahıs, arkadaşıyla birlikte motosikletle Seyrantepe Mahallesinden şehir merkezine gelmek istedi. Yolda ilerleyen şahısların bindiği motosiklet kısa süre sonra alev aldı. Motosikleti yolun kenarına çeken şahıslar, üzerinden inerek itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü. Motosikletin depodan sızan benzinin alev alması nedeniyle yandığı belirlendi. (Şİ
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