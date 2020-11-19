Depodaki yangında 10 ton mandalina zarar gördü

-Mandalinalar

-Yangın yerinden detay



( HATAY ) HATAY



- Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir depoda çıkan yangında 10 ton mandalina zarar gördü. bulunan bir mandalina ambarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mızraklı Mahallesinde bulunan mandalina deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir itfaye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürülürken yangında sandıklarda bulunan 10 ton mandalina zarar gördü.



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