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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Depoda çıkan yangın iki katlı binaya sıçradı

- Depoda çıkan yangın iki katlı binaya sıçradı

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinden görüntü

Yangına Müdahale Trol 

-Alevlerden görüntü

( DENİZLİ )- Depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü DENİZLİ

- Denizli’de iki katlı binanın bahçesinde bulunan depo alevlere teslim oldu. Alevler iki katlı binaya da sıçrarken itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler büyümeden söndürüldü. Yangın, Merkezefendi ilçesi Akkonak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı binanın depo kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Depoda başlayan yangın iki katlı binaya da sıçrarken alevleri gören vatandaşlar itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (EEP-MB-Y)
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