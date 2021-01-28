Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Depoda başlayan yangın fabrikalara sıçradı

Depoda başlayan yangın fabrikalara sıçradı

Söndürme çalışmaları

İlk Müdahale Fabrika Ambalaj Fabrikası Yükselen Yangına Müdahale 

-Detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Torbalı ilçesinde bulunan ikinci el sanayi makinelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. Deponun yanındaki palet ve ambalaj fabrikalarına da sıçrayan yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Pancar Mahallesi'ndeki Çetmen Sanayi Sitesi'nde ikinci el sanayi makinelerinin bulunduğu depoda saat 09.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler tüm depoyu sararken, işçiler yangın söndürme tüpleri ile ilk müdahaleyi yaptı. Yangın kısa sürede deponun yanındaki palet fabrikası ile ambalaj fabrikasına da sıçradı. Fabrikalardaki işçiler tahliye edilirken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etti. Yangın nedeniyle yükselen dumanlar, ilçenin farklı noktalarından görüldü.
Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, depo ve fabrikalarda hasar oluştu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Olduİşçi Olarak Girdiği Fabrikanın Ortağı Oldu
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement