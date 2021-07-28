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Depo yangınında 2 milyon dolarlık malzeme kül oldu
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Depo yangınında 2 milyon dolarlık malzeme kül oldu

Depo yangınında 2 milyon dolarlık malzeme kül oldu

Depodan detaylar

Yangın Altın 2 Milyon Dolar Şili Irak 

-Yanan malzemelerden detaylar
-Yanan evden detaylar
-Soğutma çalışması yapan itfaiyeden detaylar
-detaylar
-arşiv görüntüler

( GAZİANTEP -ÖZEL)- 6 saatte kontrol altına alınan yangında depo ile bağ evi kullanılamaz hale geldi GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir depoda çıkan yangının bıraktığı hasar, yangının tamamen söndürülmesiyle ortaya çıktı. Depoda tekne yapımında kullanılan 2 milyon dolarlık malzeme tamamen kül olurken deponun yanı başındaki bağ evi de kullanılamaz hale geldi.Gaziantep’in merkez Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Mahallesi’nde tekne malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangının oluşturduğu hasar, yangının tamamen söndürülmesinin ardından ortaya çıktı. Depoda bulunan bütün malzemeler tamamen kül olurken deponun yanı başındaki bağ evi de kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin 6 saatte kontrol altına aldığı yangın 120 kişilik itfaiye ekibi tarafından tamamen söndürüldü. Yangında kül olan deponun bazı kısımlarına tekrar yangın yaşanması ihtimaline karşı toprak döküldü. Yangın tamamen sönmesine rağmen itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması sürüyor.2 milyon dolarlık malzeme kül olduDepoda çıkan yangın depoyu kullanılamaz hale getirirken yangının maliyeti 2 milyon dolar oldu. Depodaki tekne yapımında kullanılan 2 milyon dolarlık malzeme tamamen kül oldu. Deponun yanı başındaki bağ evi de yangından büyük oranda etkilendi. Tamamen yanan 2 katlı ev de depo gibi kullanılamaz duruma geldi.
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