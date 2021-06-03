Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Depo fareleri 36 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Depo fareleri 36 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

Akalan Harekete Geç Hırsız Cüzdan Polis Ekipleri 

-Hastaneden görüntü

( KONYA )- Konya’da 5 farklı hırsızlık ve gasp olayının faili 2 şüpheli 36 saatlik kamera görüntüsü izlendikten sonra tespit edilerek yakalandı KONYA

- Konya'da 4 hırsızlık ile bir gasp olayına karışan ve 'depo fareleri' olarak bilinen 2 şüphe 36 saatlik kamera görüntüsü izlendikten sonra tespit edilerek yakalandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesinde hırsızlık olaylarının artması üzerine Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Olaylarla ilgili yapılan soruşturmada 36 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis, hırsızlık şüphelilerinin "depo faresi" olarak bilinen Mustafa K. (23) ve Bekir P. (24) olduğunu tespit etti. Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, çaldıkları eşya ve malzemeleri iki ayrı hurdacıya sattığını itiraf etmesi üzerine hurdacılardan biri gözaltına alındı. Diğer hurdacının da yakalanması için çalışmalar yürüten polis, şüphelilerin kendi aralarına mal paylaşımı nedeniyle kavga ettiklerini de belirledi. Polisteki ifadelerinde şüphelilerin geçtiğimiz Ocak ayında yaşlı bir kadının cüzdanının ve telefonunun çalınması olayına da karıştıkları tespit edildi. Çalınan eşyaların bulunarak sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. (RÇ-AH-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement