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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı

Deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı

-Kamyonun gişede duran araca çarpması

Dera Patlama Anı Başkent Aşırı Hız Kamyon Şoförü 

--Kamyondaki patlama anı
--Yangın sonrası gişelerden detay

(RIO DE JANEIRO) - RIO DE JANEIRO

- Brezilya’da otoyol gişelerine çarpan deodorant yüklü kamyonda patlama meydana geldi. Patlamada 1’i çocuk 4 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Brezilya’nın Goias eyaletine bağlı Campo Alegre kenti girişinde bulunan otoyol gişelerinde deodorant yüklü kamyon gişelere çarptı. Çarpmanın etkisi ile deodorant yüklü kamyonda patlama meydana gelirken, ortalık savaş alanına döndü. Patlama sonrası çıkan yangın kamyonda bulunan deodorantların etkisi ile kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Federal Otoyol Polisi (PRF) tarafından yapılan açıklamada, kamyonda meydana gelen patlama sırasında gişelerde bekleyen başka bir araçta bulunan 1’i çocuk, 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilirken, gişelerde görevli olan 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. PRF, kamyonun başkent Brasilia’dan Catalao’ya gittiğini belirtirken, kamyon şoförünün aşırı hız yaptığını açıkladı.

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