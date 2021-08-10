Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti

Denizlisporlu futbolcular, Egekent Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti

tetkiklerden görüntü

Pons Trol Futbol 

-toplu fotoğraftan görüntü
-başkan ile röp
-görüntü montaj tünelde

- DENİZLİ

- Denizlisporlu futbolcular, Özel Egekent Hastanesi ile yapılan sağlık sponsorluğu kapsamında detaylı sağlık kontrolünden geçti. Kızılcabölükspor ile yapılan sağlık sponsorluğunun ardından kentin spor alanında bir diğer markası olan Denizlispor ile Egekent Hastanesi sağlık sponsorluğunda anlaştı. Bu kapsamda futbolcuların her türlü sağlık kontrolü, PCR testi ve sakatlık durumunda tedavileri Egekent Hastanesinde yapılacak. Yeni sezon öncesi Denizlisporlu futbolcuların sağlık tetkikleri Egekent Hastanesinde tamamlandı. Her zaman sporu ve sporcuyu desteklediklerini söyleyen Egekent Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Denizlispor Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Muhammet Üstek, “Her zaman sporun ve sporcunun arkasındayız. Öncelikle takımımım olan Denizlispor’un uzun haftalardır süren belirsizliğe rağmen inançla çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Her zaman Denizlispor ve Kızılcabölükspor’un arkasındayız. Sporu ve sporcuyu desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbolcularımızın maçlardan önce PCR testleri, gerekli efor testleri, Allah korusun herhangi bir sakatlık durumunda uygulanacak tüm tedavileri kapsıyor. Tüm detaylı çalışmaların hepsini beraber yürüteceğiz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı