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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Denizlispor, 55. yaşını kutluyor

Denizlispor, 55. yaşını kutluyor

Kulüp tarafından yayınlanan görüntü

Sosyal Medya 

-Tarihçeden görüntü

- DENİZLİ

- Süper Lig’de mücadele ederek küme düşen . Geçtiğimiz yıllarda çeşitli etkinliklerle kutlanırken bu yıl pandemi dolayısıyla bir etkinlik planlanmadığı açıklandı. Denizlispor, Süper Lig'de verdiği mücadelede 2021 yılı itibariyle 55. yaşını kutluyor. 26 Mayıs 1966 tarihinde kurulan ve Süper Lig'e verdiği mücadelelerin ardından küme düşen Denizlispor Kulübü resmi sosyal medya hesabından yıl dönümüne ilişkin, "26 Mayıs 1966 tarihinde Dr. Samim Gök tarafından kurulan, başarıları ile Türkiye'yi ve Denizli'yi gururlandıran, şehrimizin en önemli markası Denizlispor'umuzun 55. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” ifadelerine yer verildi.
Sosyal medya üzerinden açıklamayla birlikte hazırlanan kutlama görüntüsü de taraftarlar tarafından beğenildi.
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