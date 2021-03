Denizlili turizmcilerden Kent Müzesi'ne tam not

-Müze yapılacak alandan havadan görüntü

-DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen açıklaması

-DENTUROD Yönetim Kurulu Üyesi Levent Altuntaş açıklaması

-Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu açıklaması

-Müze yapılacak alandan farklı açılarda detay görüntüleri



( DENİZLİ )- DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen; “Projenin bitirilmesi, hayata geçirilmesi bizim temel isteğimiz”- TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu; “Denizli turizmde ciddi bir atılım yapmış olacak” DENİZLİ



- Denizlili turizmciler, şehrin uzun yıllardır hayalini kurduğu kent müzesinin yapılması için başlatılan çalışmadan dolayı duydukları sevinci paylaşarak, projeye tam not verdi. Turizmciler tesisin kent turizmine büyük katkısı olacağını vurguladı. Denizli'nin uzun yıllar hayalini kurduğu kent müzesinin yapılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü turizmciler tarafından da sevinçle karşılandı. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, kent müzesi için Denizli'nin uzun süredir beklediğini belirterek, "Biz turizmciler olarak da bekliyorduk. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Denizli Valiliğimiz ve Denizli Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa imzaladıkları bu protokolle bu hayal de gerçekleşecek. Bu hayalin gerçekleşmesi için çaba gösteren herkese teşekkür ediyorum. Denizli'nin 19 tane antik kente sahip, buna rağmen kentte müze olmamasının büyük bir eksiklikti. Bu eksikliğin öncelikle kent müzesi, ardından da gelecek tarih müzesiyle taçlanacağına inanıyoruz” dedi.

“Projenin ivedilikle bitirilmesi, hayata geçirilmesi bizim temel isteğimiz” Projenin çok kapsamlı olduğunu anlatan DENTUROD Başkanı Şen, “Arkeoloji müzesi de olduktan sonra o bölgede ciddi anlamda yerli ve yabancı misafirlerimizi ağırlayacağız. Yıllarca Denizlililerin istedikleri bir şey vardı. Şehrimize her yıl 2-3 milyon turist geliyor ve Biz Denizli olarak bundan gerekli ölçüde faydalanamıyoruz diye. Bu müzenin olmasıyla, gerek yabancı misafirlerimizin gerekse yerli misafirlerimizin şehrimizi ziyaret edeceği, şehirde alışveriş yapacağı, şehir esnafının da bundan daha fazla faydalanacağını hep beraber göreceğiz. Projenin ivedilikle bitirilmesi, hayata geçirilmesi bizim temel isteğimiz. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a, Valimiz Ali Fuat Atik’e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve bundan sonraki dönemde de bu projelere katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

“Denizli turizmde ciddi bir atılım yapmış olacak” Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, Denizli’nin yıllardan beri yokluğunu hissettiği kent müzesi ile turizm anlamında ciddi bir eksiği kapatmış olacaklarını söyledi.



Köseoğlu, “Şehrimiz adeta açık hava müzesi niteliğinde, 19 antik kentimiz var. Turizm anlamında da çok özel bir yere sahibiz. Hem ülke turizmi açısında hem dünya turizmi açısından... Kent müzesinin de yapılmasıyla büyük bir eksik tamamlanıyor. Bununla birlikte Denizli turizmde ciddi bir atılım yapmış olacak. 2019 yılında şehrimizde 2 milyon 600 bin civarında turisti ağırladık. İlerleyen 2 ya da 3 yıllık süreçte biz bu turist sayısının 3 milyonu bulacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. “Son günlerde duyduğumuz en güzel haber” DENTUROD Yönetim Kurulu Üyesi Levent Altuntaş, “Bizim yıllardır taleplerimiz arasında turizmciler olarak 2 konu özellikle ön plandaydı. Bir tanesi fizik tedavi hastanesi, bir tanesi de müze. Kent müzesine çok büyük ihtiyaç vardı. Şehrimizde her iki konuda da ciddi ilerleme yapılmış durumda. Kent müzesi bu şehir için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Çünkü içinde bulunduğumuz bölge tarihi bir cennet. İnanç turizmi, termal turizm ve kültür turizmi açısından çok önemli bir alandayız. Arkeolojik kazıların devam ettiği bir bölgedeyiz. Gün yüzüne çıkarılan tarihi eserlerin sergilenmesi ve tanıtılması gerekiyor. O yüzden müzeleri çok önemsiyoruz ve destekliyoruz. Son günlerde duyduğumuz en güzel haberlerden birisidir” dedi.





loading...