Denizli’ye Mart ayında kar sürprizi

-Vatandaşın kar yağarken çektiği görüntü



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Denizli’nin Çameli ilçesinde baharın ilk günleriyle beraber kar yağışı başladı.

İlçede yüksek kesimlerde kar daha çok etkisini gösterse de, merkezi yerde yağış devam ediyor. Havaların bazen soğuk bazen de sıcak devam ettiği Denizli’nin Çameli ilçesine Mart ayının ilk günlerinde kar etkisini göstermeye başladı.

Yüksek kesimlerde başlayan kar yağısı merkezi bölgeye inerek etkisini arttırırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Mahalle sakinleri havaların iyi gitmesini beklerken bir anda kar ile karşılaştıklarını belirtirken, önlemlerini alarak evde beklediklerini söyledi.



Karın hızını arttırmasına karşı ekipler ise önlemlerini alarak beklemeye geçti. (EEP-MB-Y)



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