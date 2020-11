Denizli Valisi Atik, korona virüs tedbirleri konusunda açıklamalarda bulundu

-Toplantı salonundan görüntü

-Katılımcılardan görüntü

-Vali Ali Fuat Atik görüntü



( DENİZLİ )-Vali Atik; “Türkiye’deki artış ile paralel olarak Denizli’de de aynı durum gözlemleniyor”-“Tedbirlere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz”-“Devlet hastanelerindeki süreç normal” DENİZLİ



- Denizli Valisi Ali Fuat Atik, korona virüs tedbirleri konusunda valilik konferans salonunda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelerek basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda korona virüsün Denizli’de ki artışının Türkiye’de ki artış hızı ile aynı olduğunu belirtti.

Pandemi sürecinde vaka sayılarının artmasının önüne geçmek için vatandaşların daha da dikkatli olmaları ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların ise sokağa çıkma yasağı konusunda Vali Atik açıklamalarda bulundu. Denizli Valisi Ali Fuat Atik, korona virüs tedbirleri konusunda Denizli Valiliği konferans salonunda sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri ve İl Sağlık Müdürü Berna Öztürk ile bir araya gelerek basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda maske, mesafe ve hijyen kurallarına öncelikli olarak dikkat çekilirken, vatandaşların bu süreçte komşuluk, misafirlik ve ziyaretlerin askıya alınması konusunda bilgilendirme gerçekleştirildi.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, ilerleyen dönemlerde okullarda ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili durumların değişiklik gösterebileceğini belirtti.

Vali Atik, yemek yemek için gittiği bir restoranda kapıdaki görevlilerin kendisinin HES kodunu sormalarının hoşuna gittiğini ve bu durumun bütün noktalarda uygulanması konusunda denetimlerinde gerçekleştiğini belirtti.

“Türkiye’de ki artış ile paralel olarak Denizli’de de aynı durum gözlemleniyor” Vali Atik, korona virüsün Denizli’de ki artışı hakkında açıklamalarda bulundu. Vali Atik, “Türkiye’de ki artış ile paralel olarak Denizli’de de aynı durum gözlemleniyor. Bizler yapmış olduğumuz çalışmalarda artış hızını ne kadar durdurabilirsek kendimizi şanslı hissedeceğiz. Sivil toplum kuruluşları ile imkanlar doğrultusunda tekrar toplantı yaparak ek korona virüs tedbirlerini gözden geçirmeye devam ediyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte yeniden tedbirlere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Denizli’de basınımızı bu süreçte mücadelede bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bilinçlendirici, uyarıcı ve bilgilendirici yayınlar ile yanımızda yer almasını istiyoruz” dedi.

“Devlet hastanelerindeki süreç normal” Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vali Atik, “Devlet hastanelerindeki süreç normal, her an gibi bir sıkıntı bulunmuyor. Denizli’de 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması konusunda görüşme olabilir. Bu konuda tek başımıza bir karar alma durumu yok. Toplumun her kesimine ulaşarak, fikirler ile uygulamamızı ortaya koyacağız” diye konuştu.





