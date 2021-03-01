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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

DENİZLİ - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı

- Narkotik köpeği Chako'nun kullanıldığı aramada, aracın kapısının içine gizlenmiş 110 gram eroin ele geçirilmesiUyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüpheliden 13'ü tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirileceği yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.Takip edilen şüphelilerin kullandığı otomobilin, Denizli 'ye gelmesi üzerine düzenlenen operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.Narkotik köpeği Chako'nun da kullanıldığı aramada, aracın kapısının içine gizlenmiş 110 gram eroin ele geçirildi.Soruşturmayı sürdüren ekipler, zanlılarla bağlantılı 32 şüpheliyi de düzenledikleri operasyonla yakaladı.Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 6 gram eroin, 26 gram sentetik uyuşturucu, 18 gram esrar ve 73 sentetik hap ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Sentetik Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan 

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