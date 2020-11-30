DENİZLİ - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
- Jandarma ekiplerinin adrese operasyon düzenlemesi - Evdeki uyuşturucuları arayan narkotik köpeği - Zanlının gözaltına alınması Denizli 'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki A.K'nın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda A.K. gözaltına alındı.Evde dedektör köpekle yapılan aramada 500 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.Jandarmada işlemleri süren zanlının silahla tehdit, yaralama ve görevi kötüye kullanma gibi 41 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi.
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