Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

DENİZLİ - Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

- Jandarma ekiplerinin adrese operasyon düzenlemesi - Evdeki uyuşturucuları arayan narkotik köpeği - Zanlının gözaltına alınması Denizli 'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki A.K'nın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.Belirtilen adrese düzenlenen operasyonda A.K. gözaltına alındı.Evde dedektör köpekle yapılan aramada 500 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış 120 kök Hint keneviri ele geçirildi.Jandarmada işlemleri süren zanlının silahla tehdit, yaralama ve görevi kötüye kullanma gibi 41 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Dedektör Köpek Harekete Geç 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement