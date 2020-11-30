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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

DENİZLİ - Uyuşturucu operasyonlarında 10 kişi tutuklandı

- Narkotik köpeğiyle otomobilde arama yapılması - Aramada uyuşturucu maddesinin ele geçirilmesiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 26 zanlıdan 10'u tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 26 kişiyi yakaladı.Adreslerdeki aramalarda 8 gram esrar, 142 gram metamfetamin, 56 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 23 mermi ve bir aracın torpido kısmında ise 60 gram eroin ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2'si yabancı uyruklu 10 zanlı tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

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