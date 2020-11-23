Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Sokağa çıkma yasağına uymayıp polisten kaçan kişiye ceza kesildi

DENİZLİ - Sokağa çıkma yasağına uymayıp polisten kaçan kişiye ceza kesildi

- Polisten kaçan otomobil - Polis ekiplerinin ceza yazması - Şüpheli şahıs - Sürücüsünün gözaltına alınması ve polis aracına bindirilmesi Denizli 'de sokağa çıkma yasağına uymayıp polisten kaçan kişiye ceza kesildiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, sokağa çıkma yasağına uymayan ve polisten aracıyla kaçtığı belirtilen sürücüye 9 bin 120 lira para cezası uygulandı.Demokrasi Meydanı'nda seyreden 45 C 6813 plakalı otomobilin sürücüsü, trafik polisinin "dur" ihtarına uymayıp kaçtı. Motosikletli trafik polis ekiplerince bir süre takip edilen araç, İncilipınar Mahallesi 6237 Sokak'ta durduruldu. Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü Haruncan G'ye (20) sokağa çıkma yasağını ihlal, trafiği tehlikeye sokmak ve dur uyarısına uymamaktan 9 bin 120 lira idari para cezası verildi.
Araç, çekici yardımıyla yediemin otoparkına çektirildi.

Polis Aracı Para Cezası Trafik Polisi Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement