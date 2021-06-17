DENİZLİ - Silahlı saldırıda şehit olan polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
- Cami avlusu - Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun getirilişi - Şehidin yakınların tabuta sarılarak ağlaması - Kuran - ı Kerim okunması - Ailenin taziyeleri kabul etmesi - İl Müftüsü Mehmet Aşık’ın cenaze namazını kıldırması - Dua edilmesi ve helallik alınması - Tabutun cenaze aracına taşınmasıDENİZLİ (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli şahısları takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ercan Yangöz, son yolculuğuna uğurlandı.
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