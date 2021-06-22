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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
DENİZLİ - Silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

DENİZLİ - Silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandı

- Yaralı kişinin evinden ve zarar gören aracı - Zanlıların adliyeye sevki Denizli 'de silahlı saldırı olayına karıştığı belirlenen 5 şüpheli yakalandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde 3 gün önce bir kişinin pompalı tüfekle yaralanmasıyla ilgili 5 zanlı gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, pompalı tüfekle Osman Ç'yi yaraladığı belirlenen S.Z. ile ona yardım eden 4 kişiyi belirledi.Ekipler, S.Z, O.B, K.Z, O.C. ile E.Ö'yü eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.Öte yandan, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Osman Ç'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Çamlaraltı Mahallesi 6085 Sokak'ta Osman Ç, 19 Haziran akşamı husumetlisi olduğu belirtilen S.Z'nin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu yaralanmıştı. Osman Ç. hastaneye kaldırılmış, şüpheli otomobille kaçmıştı.

Hastane Silahlı Saldırı Gözaltı Pompalı Tüfek Saldırı 

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