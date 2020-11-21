DENİZLİ - Sığırcık kuşları gökyüzünde adeta dans etti
- Sığırcık kuşlarından görüntüler Denizli 'de sığırcık kuşları gökyüzünde adeta dans ettiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de yüzlerce sığırcık kuşunun sürü halindeki uçuşu, güzel manzaralar oluşturdu.Kuşların, Denizli Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi üzerindeki uçuşunu, çevredekiler de ilgiyle izledi.Bazı kişiler doğadaki bu görsel şöleni cep telefonlarına kaydetti.
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