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21 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Sığırcık kuşları gökyüzünde adeta dans etti

DENİZLİ - Sığırcık kuşları gökyüzünde adeta dans etti

- Sığırcık kuşlarından görüntüler Denizli 'de sığırcık kuşları gökyüzünde adeta dans ettiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de yüzlerce sığırcık kuşunun sürü halindeki uçuşu, güzel manzaralar oluşturdu.Kuşların, Denizli Büyükşehir Belediyesi Geri Dönüşüm Tesisi üzerindeki uçuşunu, çevredekiler de ilgiyle izledi.Bazı kişiler doğadaki bu görsel şöleni cep telefonlarına kaydetti.

Sığırcık Gökyüzü Sığırcık Kuşu 

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