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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
DENİZLİ - Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsü

DENİZLİ - Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsü

- Şehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsüŞehit özel harekat polisi Veli Kabalay'ın zeybek oynarken çekilen görüntüsü sosyal medyada ilgi gördüDENİZLİ (AA) - Ağrı'da PKK'lı teröristlerin taciz ateşi sonucu şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın görev yaptığı bir bölgede zeybek oynarken çekilen videosu, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.Türkiye - İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce İran tarafından açılan taciz ateşi sonucu 13 Mayıs'ta şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay'ın (33) silah arkadaşları, şehidin zeybek oynarken çekilen görüntülerini ailesine verdi.Şehidin yakınları tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede birçok kişinin beğenisini kazandı.Yöreye özgü "Yağar Yağmur" zeybeğini oynadığı görülen şehit Kabalay'ın görüntülerinin altına duygusal yorumlar yapıldı.Şehidin çocukluk arkadaşı Hüseyin Oturaklı, AA muhabirine, arkadaşını kaybettiğine hala inanamadığını belirterek, "Kuzeni, şehidimizin videosunu gösterdiğinde gözyaşları içinde, gururlanarak izledim. Şehidim bizi hep gururlandırırdı. Zeybeği de çok güzel oynamış. Canım kardeşim, aslan kardeşim, şehit kardeşim." dedi.

Sosyal Medya Taciz Ateşi Güvenlik Güçleri Harekat Polisi Teröristler 

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