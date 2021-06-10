DENİZLİ - Sağanak, hayatı olumsuz etkiledi

- İş makinesinin yollarda çalışma yapması - Su baskınında zarar gören ev - Çivril ilçesi sağanaktan zarar gören ev - Mahalleden bir vatandaşın konuşması - Traktörün yolu kapatan çamuru temizlemesi Denizli 'de sağanak hayatı olumsuz etkilediDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Tavas ve Çivril ilçelerinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri zarar gördü, evleri su bastı.Kent merkezinde sağanak etkili olurken, Çivril ilçesi Cabar Mahallesi'nde bazı evlerde su baskınları yaşandı.Evlerinin bir bölümü su dolan vatandaşlar temizlik çalışması yaptı.Çivril Belediyesi ekipleri taşlarla kapanan yolları açmak için çalışma gerçekleştirdi.Tavas ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde ise bazı tarım arazileri su baskınları nedeniyle zarar gördü.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışmalarına başladığı belirtildi.
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