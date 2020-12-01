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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
DENİZLİ - Polisten kaçan hırsızlık zanlıları, çalıntı otomobili terk edip kaçtı

DENİZLİ - Polisten kaçan hırsızlık zanlıları, çalıntı otomobili terk edip kaçtı

- Çalıntı otomobilden görüntü - Polisin çalıntı otomobilde parmak izi çalışmasıPolisten kaçan hırsızlık zanlıları, çalıntı otomobili terk edip kaçtıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde 2 kişi, polisin takibini görünce çalıntı otomobili terk ederek uzaklaştı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Sümer Mahallesi'nde B.A'ya ait 20 NT 654 plakalı otomobilin çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.Olay yeri ve çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kaçtığı yönü belirledi.Takibe alınan ve "dur" uyarısına rağmen uzaklaşan zanlılar, çalıntı otomobili Sevindik Mahallesi 2386 Sokağa bırakarak kaçtı.Şüphelilerin yakalanması için çalışma devam ediyor.

Parmak İzi Akalan Güvenlik Kamerası Çalıntı Otomobil Hırsız 

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