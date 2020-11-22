Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
DENİZLİ - Pamukkale'ye yoğun ilgi

DENİZLİ - Pamukkale'ye yoğun ilgi

- Pamukkale drone görüntüsü - Hierapolis Antik Kenti drone görüntüsü - Antik tiyatro drone görüntüsü - Antik Havuz drone görüntüsü - Travertenlerde yürüyen vatandaşlar - Antalya'dan gelen Umut Tek'in konuşması - Katar'dan gelen iş adamı Hassan Alduni'nin konuşmasıBeyaz cennet Pamukkale'de hafta sonu yoğunluğuDENİZLİ (AA) - Denizli 'de termal suları ve tarihi zenginliği ile dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye hafta sonunda misafirler yoğun ilgi gösterdi.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale, eşsiz güzellikteki travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresinde antik kentleriyle ziyaretçilerini kendine çekmeye devam ediyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi kabul eden ören yerine gelenler soğuk havaya rağmen turkuaz rengindeki sularda yüzmenin tadını çıkarttı.Yerli ve yabancı turistler yaz kış sıcaklığı 36 derece olan Antik havuza girip, travertenler üzerinde sıcak suda yürüyüş yaptı ve cep telefonlarıyla bu anlarını ölümsüzleştirdi.Bölgeye gelenler ayrıca antik tiyatro ve çevresindeki tarihi eserleri görme şansı buldu.

Ölümsüz Hafta Sonu Koronavirüs Yabancı Turist Ziyaretçiler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları''Karanlıklar Ülkesi Uyanış'' Film Fotoğrafları
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement