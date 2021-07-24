DENİZLİ - Otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralı

- Kavşakta yan yatan midibüs - Trafik polisi aracı - Polis ekiplerinin yol güvenliği alması - Kazadan yara almadan kurtulan yolcular - Midibüsün içinde kaza anını anlatan 2 yolcunun açıklaması Denizli 'de otomobil ile midibüs çarpıştı: 5 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Çal ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.A.O.K idaresindeki 20 AEL 059 plakalı yolcu midibüsü, Denizler - Baklan kontrolsüz kavşakta A.D'nin kullandığı 20 NE 795 plakalı otomobille çarpıştı.Midibüs çarpmanın etkisiyle refüje yan yatarak durabildi.İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kazada midibüste bulunan 17 yolcu ekipler tarafından ön cam kırılarak tahliye edildi.Hafif şekilde yaralandığı belirlenen 5 yolcu ise çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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