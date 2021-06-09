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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DENİZLİ - Otomobil ile çarpışan motosikletteki genç kız öldü, sürücüsü yaralandı

DENİZLİ - Otomobil ile çarpışan motosikletteki genç kız öldü, sürücüsü yaralandı

- Kaza anı güvenlik kamerası - Kaza yapan otomobil ve motosiklet - Jandarma ve polis ekiplerinin çalışması yapması - Cenazenin kaldırılması ve cenaze aracına konması Denizli 'de otomobil ile çarpışan motosikletteki genç kız öldü, sürücüsü yaralandı - Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Baklan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 17 yaşındaki genç kız öldü, sürücüsü yaralandı.Mustafa Alan yönetimindeki 20 L 9859 plakalı otomobil, Denizli - Çivril kara yolunun Hadim Mahallesi Kavşağı'nda M.B. (17) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.112 Acil Servis ekipleri, motosiklette yolcu olarak bulunan Gülhan Çizik'in (17) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.Ağır yaralanan M.B. ise Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan yol araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ters yönden gelerek kontrolsüz kavşaktan yola çıkan motosikletle, otomobilin çarpışması yer alıyor.

Genç Kız Güvenlik Kamerası Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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