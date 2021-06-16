Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli'nin tarihi resimlerle sergilendi

Denizli'nin tarihi resimlerle sergilendi

Serginin açılışından farklı açılardan görüntü

Tarih Bilinci Ressam Tarım Resim Sergisi 

-Sergiden farklı açılardan görüntü
-Başkan Zolan ve beraberindekilerin sergiyi gezmesinden görüntü

( DENİZLİ )- "Resimlerle Denizli Tarihi" bu sergide DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent tarihinde önemli olay ve isimlerin anlatıldığı "Resimlerle Denizli Tarihi" sergisi düzenlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi "Resimlerle Denizli Tarihi" adlı resim sergisi düzenlendi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Turan Bahadır Sergi Salonu’nda düzenlenen serginin açılışına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Türk Ocakları Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ve davetliler katıldı.
Serginin düzenlenmesinde destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür eden eserlerin sahibi ressam Orhun Kara, "Bu sergi ecdadımıza minnet borcumuzu, gençlerimize vicdani sorumluluğumuz gereği ecdadımızı tanıtmak için oldukça önemlidir" dedi.
Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok ise, Denizli’nin kadim bir kent olduğu bilinciyle zengin tarihi ve kültürel yapısını gelecek nesillere aktarmak adına çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. "Geçmişimizden, kökümüzden güç alacağız" Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, sanatçı Kara'ya teşekkür ederek, "Denizlimiz tarihi derinliği olan, kadim bir anlayışa sahip, tarihin dönüm noktalarında birçok olayı yaşamış ve milli duruşu ile ülkemizi, milletimizi savunmada her zaman sapasağlam ayakta kalmış, güçlü bir şehirdir. Öncelikle kendi tarihimizi Denizli’de yaşanılanları öğrenmemiz gerekiyor. Bu tarih bilinci farklı şekillerde aktarılabilir. Bu aktarımların içerisinde sanat, emek ve göz nurunun olması da çok önemlidir. Bizler geçmişimizden, kökümüzden güç alacağız. Geçmişi olmayanın, geleceği olamaz. Köklerimizden güç alarak, dallarımızla daha yukarıya, ileriye hep birlikte büyüyeceğiz, yürüyeceğiz. Tarihin yanında sanat ve kültür alanında da birçok imkanlar sunuyoruz. Bu imkanları artırarak sürdürmemiz, gençlerimize aktarmamız gerekiyor" diye konuştu.
(FP-MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!Regl kanıyla fotoğraf yaptı sanat eseri dedi!
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement