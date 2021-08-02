Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Denizli’nin ciğerleri alevlere teslim oldu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Denizli’nin ciğerleri alevlere teslim oldu

Denizli’nin ciğerleri alevlere teslim oldu

Yangından alevli görüntüler

( DENİZLİ ) - DENİZLİ

Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını Yangına Müdahale 


- Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayarak geniş bir bölgede etkili olan yangın, onlarda hektar ormanlık alana zarar verdi. Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, geniş bir bölgede etkili oldu. Yangına çevre illerden gelen takviye ekiplerle birlikte çok sayıda itfaiye ve orman ekibi tarafından müdahale edildi. Akşam saatlerinde havadan bir yangın söndürme uçağı da çalışmalara katıldı.
Yangında onlarca hektar ormanlık alan, siyaha büründü. Yangın tehdidi altında bulunan Türlübey, Alacaoğlu ve Debent mahallelerinde önlemler alındı. Bölgedeki bazı ev ve ahırlar tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin yoğun mücadelesi sayesinde alevlerin yerleşim alanlarına ulaşması engellendi. Ormanlık alanda devam eden yangına müdahale sürerken, Diyanet Vakfı Sarıgöl Şubesi ekipleri de görevlilere su ve yiyecek dağıttı.
(MB-Y)
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı