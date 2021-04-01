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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Denizli'nin altın kızlarından turnuva rekoru

Denizli'nin altın kızlarından turnuva rekoru

Karate turnuvasından farklı açılardan görüntü

Altın Madalya Rekor Osmanpaşa Şampiyon Allah 

-Madalya verilmesinden farklı açılardan görüntü
-Turnuvadan fotoğraflar

- DENİZLİ

- Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Ümit Genç Bayan Takımı Kata Kategorisi'nde Türkiye Şampiyonu oldu. Finalde aldığı 26.14 puan ile turnuva rekoru kıran Denizli'nin altın kızları şampiyonaya damgasını vurdu. Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı, Türkiye Kulüplerarası Takım Karate Şampiyonası’nda büyük bir başarıya imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında Yalova’da gerçekleştirilen ve 477 kulübün mücadele ettiği Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Ümit Genç Bayan Takımı Kata Kategorisi'nde finale kaldı. Denizli'nin altın kızları finalde Gaziosmanpaşa Belediyespor’u mağlup etmeyi başardı. Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Denizli Büyükşehir Belediyespor finalde aldığı 26.14 puan ile turnuva rekoru kırdı. Denizli Büyükşehir Belediyespor'da mücadele eden Damla Su Türemen, Peri Koyuncu ve Aslı Başak Pehlivan turnuvadaki başarıları ile Denizli’nin gurur oldu. İlk tebrik Başkan Zolan’dan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türkiye Şampiyonu olan sporcuları tebrik ederek, "Başarılarınızın daim olmasını arzu ediyoruz. İnşallah Denizli Büyükşehir Belediyemizin destekleri ve sizlerin de gayretleri ile nice başarılara imza atacağınızdan şüphem yok. Sizlerin başarılarını duydukça heyecanlanıyor, daha çok motive oluyoruz. Tebrik ediyorum, başarılarınızın devamı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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