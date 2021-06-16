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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DENİZLİ - Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesine acı haber ulaştı

DENİZLİ - Muğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün ailesine acı haber ulaştı

- Şehidin baba evinin bulunduğu sokağa asılan Türk bayrakları - Şehit polis memuru Ercan Yangöz'ün baba evi - Taziyeye gelen aile yakınları ve mahalle sakinleri - Evin önünde bekleyen ambulansMuğla'da şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün Denizli 'deki ailesine acı haber ulaştıDENİZLİ (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde şüpheli kişileri takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz'ün şehadet haberi, Denizli 'nin Buldan ilçesindeki ailesine verildi.
Yahşi Mahallesi'nde polis ekiplerinin takip ettikleri otomobili durdurduğu sırada şüphelilerin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yangöz'ün, şehadet haberi, polis ve askeri yetkililerce Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevinde aileye bildirildi.
Şehidin babaevinin bulunduğu sokaklara ve evine Türk bayrağı asıldı.Ailenin komşuları ve yakınları da burada kurulan taziye çadırında bir araya geldi.Bekar olduğu öğrenilen şehit polis memuru Yangöz'ün yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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