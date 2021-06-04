Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
DENİZLİ - Midibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

DENİZLİ - Midibüsün park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan görüntüler - itfaiye ve AFAD ekiplerinin kaza yerine gelmesi - Jandarma araçları - Kaza yapan midibüs - DENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde midibüsün yol kenarında park halinde bulunan otomobile çarpması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Haytabey Mahallesi'nde seyir halinde olan sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 20 BS 567 plakalı midibüs, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.Her iki aracın da yoldan şarampole yaklaşık 30 metre aşağıya düştüğü kazada, midibüs içindeki 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle otomobilde sıkışan 5 kişi ise itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırıldı.Midibüs içinde hayatını kaybeden 1'i kadın 3 kişinin cenazesi itfaiye ekiplerince çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hastane Sağlık Ekibi Jandarma Cenaze Bild 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement