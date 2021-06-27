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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
DENİZLİ - Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)

DENİZLİ - Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor (2)

- Yanan ormanlık alan Denizli 'de orman yangını çıktıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.Göveçlik Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopter, arazöz ve orman işçileri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de destek verdiği yangına müdahale sürüyor.

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