DENİZLİ - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin il başkanlığını açtı
- Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi taşıya otobüsün gelişi - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin vatandaşları selamlaması - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin parti binası önünde konuşması - Kurdele kesilmesiMemleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli il başkanlığını açtıDENİZLİ (AA) - Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Denizli il başkanlığının açılış törenine katıldı. Temaslarda bulunmak üzere Denizli 'ye gelen İnce, otobüsle şehir turu attıktan sonra esnaf ziyareti yaptı.Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki parti binası önünde kurulan platformda vatandaşlarla bir araya gelen İnce, kendisini dinleyenlerden Memleket Partisi'ne oy vermelerini istedi.Türkiye'nin her noktasına ulaşmayı hedeflediklerini belirten İnce, konuşmasında iktidar ve muhalefete eleştirilerde bulundu.Muharrem İnce, konuşmasının ardından partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.
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