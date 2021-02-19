DENİZLİ - Kurdun ağıldaki koyunlara saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi
- Kurdun koyunlara saldırması Denizli 'de kurdun ağıldaki koyunlara saldırması güvenlik kamerasına yansıdıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Bekilli ilçesinde ağıla giren kurdun koyunlara saldırması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kutlubey Mahallesi'nde hayvancılık yapan Soner Cura'nın evinin yakınındaki ağıla önceki gün giren bir kurt, saldırdığı koyunlardan ikisini yaraladı.Cura'nın, sesler duyduğu ağıla gitmesi üzerine kurt kaçtı.Öte yandan kurdun ağıla girip koyunlara saldırması güvenlik kamerasınca kaydedildi.Görüntülerde, kurdun ağılda bir süre dolaştıktan sonra koyunları kovalaması yer alıyor.Kayıtlarda, sürünün arkasındaki bir koyunu yakalayıp sürüklemeye çalışan kurdun koyunun kurtulması üzerine başka bir koyunu yakalayıp boğmaya çalışması, küçükbaş hayvanların sahibinin ağıla gelerek ışık tutması üzerine kurdun kaçtığı görülüyor.Yaralanan iki koyuna, veteriner kontrolünde ilaçla tedavi uyguladığı öğrenildi.
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