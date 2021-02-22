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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Kumar oynayan 25 kişiye toplam 112 bin lira para cezası

DENİZLİ - Kumar oynayan 25 kişiye toplam 112 bin lira para cezası

- İş merkezinin dış/genel planı - Polis ekiplerinin dışarıda beklemesi - Kumar oynayanların karakola götürülmesi - Ele geçirilen malzemelerin götürülmesi Denizli 'de kumar oynayan 25 kişiye toplam 112 bin lira para cezasıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirlerini de ihlal ederek bir iş merkezinde kumar oynadıkları belirlenen 25 kişiye, toplam 112 bin lira ceza uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi üzerinde 6 katlı bir iş merkezinin 5. katında bulunan bir dairede kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, ikisi kadın 25 kişiyi kumar oynarken yakaladı.Yapılan aramalarda odada 5 kumar masası, çok sayıda oyun kağıdı, 1200 lira ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi.Kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları belirlenen 25 kişiye toplam 112 bin lira para cezası kesildi.Dairenin bir odasından yangın merdivenine çıkmak için sonradan kapı açıldığı da tespit edildi.

Polis Koronavirüs Para Cezası Polis Ekipleri 

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