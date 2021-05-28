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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
DENİZLİ - Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 3 şüpheli yakalandı

DENİZLİ - Kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 3 şüpheli yakalandı

- Yakalanan şüpheliler - Altınların bulunması - Mağdur kadın konuşması - Zanlıların adliyeye götürülmesi Denizli 'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları suçlamasıyla 3 şüpheli yakalandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde telefonla dolandırıcılık operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.Pınarkent Mahallesi'nde ikamet eden G.A.(25) kendisini telefonla arayarak polis olarak tanıtan ve adının FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyen 3 kişinin evdeki altınlarını alarak kayıplara karıştıkları şikayetiyle jandarmaya telefon ihbarında bulundu.Bu sırada mahallede devriye görevi yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ticari taksiyle kaçmaya çalışan N.Ç. (31) ile R.S'yi (27) gözaltına aldı. Diğer zanlı A.C. (37) ise saklandığı adreste yakalandı.Şüphelilerin üzerinde bulunan yaklaşık 150 bin lira değerindeki altın, G.A'ya teslim edildi.

Ticari Taksi Jandarma Akalan Dolandırıcılık Dolandırıcılık Operasyonu 

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