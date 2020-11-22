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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Denizli Kayak Merkezine ilgi

Denizli Kayak Merkezine ilgi

- Denizli Kayak Merkezi drone görüntüleri - Kardan adam yapan çocuklar - Kar topu oynayan aile ve çocukları - Ali Tok ve Ahmet Tok'un konuşması - Karda motosiklet ile drift yapan kişiEge'deki turizm merkezlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle hareketlilik başladıDENİZLİ - Denizli 'de bazı vatandaşlar kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu Denizli Kayak Merkezi'ne gitmeyi tercih etti.Nikfer Mahallesinde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezine gelen vatandaşlar, kar hasretini giderdi. Kayak merkezi ziyaretçilerinden Ali Tok, oğlunun karla oynamak istemesi üzerine geldiklerini belirterek, "Kayak merkezi muhteşem bir yer. Oğlumla bol bol kartopu oynadım. Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından buraya geldik." dedi.

Kar Kalınlığı Kayak Merkezi Ziyaretçiler 

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